Quinta do Vallado Foz Côassa | Casa do Rio: idyllinen pakopaikka Douron rannalla

Douro-joen rannoila löytyy viinitarhoja ja appelsiinitarhoja. Douron rannoilla syntyy runoja ja tarinoita. Kuten Torgan, kuten Alves Redolin. Casa do Rio syntyi myös Douron rannalle. Quinta do Vallado Wine Hotellissa on vain kuusi huonetta, ja se sijaitsee erinomaisella paikalla rivitaloalueella viinitarhojen ja Douro-joen välissä.

Quinta do Vallado on viime vuosikymmenellä laajentanut omien viinitarhojensa aluetta. Tätä tarkoitusta varten valittiin Douro Superior, joka tuntui omistajien mielestä edullisimmalta sijainnilta. Tämän vuoksi Quinta do Orgal ostettiin Castelo Melhorista Vila Nova de Foz Côasta, missä viinitarhojen istuttaminen aloitettiin. Paikan kauneus ja hiljaisuus, joka ei jättänyt ketään välinpitämättömäksi, ansaitsi jakamisen, joten omistajat päättivät luoda tänne ja Viinihotellin laajentamiseen.

Douron tapauksessa, jonka maiseman Unesco luokitteli vuonna 2001 maailmanperintökohteeksi, millään muulla kuin luontoystävällisellä rakentamisella ei olisi mitään järkeä. Rakennus on rakennettu kokonaan puusta ja se näyttää riippuneelta – joten sillä on minimaalinen vaikutus maahan – vesirajan yli, jossa on vielä vanha appelsiinitarha. Hankkeen toteutti arkkitehti Francisco Vieira de Campos ja se koostuu 15 moduulista, jotka muodostavat kontin, joka tarjoaa mukavuutta, kauneutta ja toimivuutta. Talon on tehnyt Rusticasa.

Oletko utelias tämän johdannon perusteella? Katsotaanpa alapuolelta lisää.