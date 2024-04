5 faktaa kosteuseristyksestä (liquid screen) ja sen käyttötarkoituksista että hinnoista

Polyurea – on erityinen nesteseula, joka on luotu kemiallisella reaktiolla, nimeltään polyadditio, kahden molekyylin välillä ilman katalyytin tai silloitusaineen väliintuloa. Se on erittäin eristävä ja vettähylkivä tuote, joka täyttää halkeamat ja veden tunkeutumiskohdat muodostaen elastisen ja erittäin kestävän kalvon. Sitä voivat soveltaa vain erikoistuneet ammattilaiset.

Liquid screen – tämä on menetelmä, josta puhumme tänään. Se on ohut pinnoite, joka tarjoaa enemmän joustavuutta kuin sementtipohjaiset vedeneristystyypit ja jonka ominaisuuksista ja eduista puhumme myöhemmin. Se on myynnissä rakennus- ja korjausmarkkinoilla ja sitä voi käyttää kuka tahansa, vaikka kokemattomuus voi johtaa riskeihin huonon sovelluksen vuoksi.