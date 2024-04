Kaikki Sandwich-laatoista: tyypit, mitat ja ihanteellinen asennus

Markkinoilla on kahdenlaisia sandwich-laattoja:

Yksinkertainen sandwich-laatta: tämä on halvin vaihtoehto, koska yläosa on metallilevyä ja alaosa alumiinifoliota.

Kaksinkertainen sandwich-laatta: tässä tuotteessa laatan molemmat puolet ovat metallilevyjä. Tämä on markkinoiden eniten käytetty sandwich-laattatyyppi.

On myös kolmas tyyppi, vähemmän käytetty ja erilainen, vaikka se on myös sandwich-laatta – läpinäkyvä sandwich-laatta. Tämä laatta on valmistettu hunajakennopolykarbonaatista ja päästää valon läpi, mikä tekee siitä erinomaisen strategisen sijoituksen katolle ja päästää valon suoraan sisätiloihin menettämättä katon lämpö- ja akustista tehokkuutta.