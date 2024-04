7 vinkkiä edulliseen ja moderniin rakentamiseen

Tämä on matematiikkaa: kompaktissa talossa, joka on muodoltaan lähes neliön tai suorakaiteen muotoinen, on vähemmän seiniä ja se on halvempi verrattuna erimuotoisiin taloihin. Moderneihin koteihin on monia kompakteja suunnitteluvaihtoehtoja.

Kompakti talo todennäköisesti maksaa paljon vähemmän, koska se vaatii vähemmän materiaaleja (vähemmän laattoja, eristystä, rappausta, verhouksia… ) ja työtä.