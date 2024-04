Mikä on paras lämmöneristemateriaali sisäseinille?

Korkki on yksi markkinoiden parhaista lämpö- ja äänieristeistä. Se on erittäin ohut, mikä estää tilan menettämisen seinien eristyksen jälkeen.

Se on erittäin kosteutta kestävä materiaali ja se ei pala helpolla. Toisaalta se on erittäin kestävä ja laadukas. Korkin ainoa haittapuoli on sen hinta, sillä seinien eristäminen on suhteellisen kallista.