Puutalot: plussat ja miinukset sekä niiden ylläpito ja portugalilaiset projektit

Puun lahoamisen, homeen tai termiittien syntymisen kaltaiset ongelmat voivat vaarantaa rakenteen, jos puuta ei käsitellä ja huolleta kunnolla. Kuinka voit ehkäistä ja ratkaista näitä ongelmia?

Palkkaa ammattilainen: talosi rakentanut yritys voi olla paras liittolaisesi sen ylläpitämisessä. Jos sinulla ei ole tietoa puun käsittelystä ja kunnossapidosta, sinun tulee hakea ammattiapua ongelmien oikeaan diagnosointiin ja korjaamiseen. Tällä palvelulla on ilmeisesti hintansa. Tekninen tietämys ratkaisee kuitenkin kaiken, koska nämä ammattilaiset tietävät jo, mitä tuotteita tulee käyttää ja mitä ei.

Jos kuitenkin uskot, että sinulla on pätevyyttä ja kykyä käsitellä ongelmaa, toimi seuraavasti:

Tuholaistorjunta: napauttamalla puuta sormillasi saat selville, ovatko termiitit hyökänneet puuhun. Jos ääni on ontto, kyseessä on ongelma. Mene tässä tapauksessa rakennusliikkeeseen ( mm. AKI, Leroy Merlin, Maxmat ) ja osta tiettyjä tuotteita, joilla voit käsitellä puuta. Tähän tarkoitukseen on olemassa laaja valikoima tuotteita. Jos olet epävarma siitä, mitä ostaa, kysy myymälästä mielipide. Suojaa tuotetta käyttäessäsi käsiäsi, silmiäsi ja hengitysteitäsi äläkä nuku kotona 24 tuntia tuotteen levityksen jälkeen, ellei tuote toisin ilmoita.

Lakkaus: hyönteisten lisäksi puu voi mätää myös sienten takia. Jos sienet hyökkäävät esimerkiksi tukipalkkiin, koko rakenne on vaarassa. Se on vakavasti otettava ongelma, minkä vuoksi suosittelemme, että levität puun lakkakerroksen kolmen vuoden välein. Lakka ehkäisee sienten ilmaantumista, veden kertymistä ja pinnan kulumista ilmaston vaikutuksesta.

Lisäehdotuksia: jos puutalossasi on halkeamia, se tarkoittaa, että lämpö on laajentanut puuta. Tässä tapauksessa sinun on käytettävä silikonia, joka estää veden tunkeutumisen. Ovatko rikkaruohot ongelma? Rikkaruohot voivat vähitellen ilmaantua talon pinnalle ja levitä nopeasti. Poista ne pienellä lapiolla heti, kun huomaat ne.