Anopinkieli – 6 asiaa, jotka sinun on tiedettävä saadaksesi kaiken irti tästä kasvista

Täällä homifyssa emme usko, että todellisia kasvien tappajia on olemassa, mutta jos olet hajamielinen, sinulla on vähän aikaa tai kiinnostusta viherkasvinhoitoon ja haluat kasvin, joka kestää vähän laiminlyöntiäkin niin älä etsi enää. Sansevieria tai anopinkieli on oikea kasvi sinulle!

Mehikasvit ovat yleensä matalia ja vaatimattomia, koska ne ovat sopeutuneet elämään kuivissa ilmastoissa. Mutta ei anopinkieli! Tämä trooppinen kasvi on tunnettu kauniista korkeista, hoikista lehdistä ja värivaihteluistaan, jotka tekevät siitä entistä mielenkiintoisemman. Joillakin lajikkeilla on paksut, kellertävät reunat, kun taas toisissa on silmiinpistäviä tummanvihreitä raitoja. Sisustussuunnittelijat rakastavat tätä kasvia, ja niin mekin – se täydentää käytännössä mitä tahansa sisustustyyliä, näyttää hyvältä kukka-asetelmissa ja jopa suojaa kotia huonolta energialta! Mutta anopinkielellä ei ole vain etuja… Tästä kasvista on tiedettävä paljon, joten tänään aiomme tarkastella yksityiskohtaisesti kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää ennen kuin hankit kyseisen kasvin kotiisi.