Mitkä projektit eivät vaadi lupia?

Kiinnostavaa, eikö?

Jos haluat rakentaa uima-altaan kotiisi, et tarvitse lupaa. Mutta on huolehdittava siitä, että virastolle ilmoitetaan etukäteen, mihin hanke tulee. Huomaa, että tästä vaiheesta voidaan luopua, jos paikallisviranomaisen omat määräykset niin edellyttävät.

Jos ennakkoilmoitus on tarpeen, sinun on esitettävä jo pyydetyt asiakirjat, joihin on liitetty arkkitehtoninen tai insinööriprojekti, jotta hyväksyntä tapahtuisi automaattisesti. Paikallisviranomaisilla on vain 20 päivää aikaa vastustaa ja aloittaa työ 20 päivää tiedonannon jälkeen.

Ennen työn aloittamista tiedot on annettava. Jos valitset sisäuima-altaan tai maanpäällisen altaan, et tarvitse lupaa tai ennakkoilmoitusta.

Tärkeä huomautus : kiinteistösi parantamiseen uima-altaan rakentamisella voi olla verovaikutuksia.