4 parasta maalityyppiä kosteutta sisältäviin sisätiloihin

Akryylimaali on vesiohenteinen maali. Se on parempi kuin glyseriinimaali, koska sillä ei ole käytännössä hajua ja se kuivuu nopeasti. Lisäksi se on ympäristöystävällisempi ja sillä on hyvä vesihöyrynläpäisevyys ja se on helposti pestävä. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi valitse hyvälaatuinen akryylimaali. Se vaatii usein vain yhden kerroksen ja pysyy kauniina ajan myötä.

Laadukas akryylimaali maksaa keskimäärin 21 €/10 m².