Modulaariset talot Bragassa: kestävyyttä ja halpoja hintoja Minhossa

Kuvassa näkyvä talo sai nimen Temporary Wings ehkäpä sen katon muodon vuoksi, joka muistuttaa meitä linnun siiveistä. Talo on modulaarinen, ja vaikka tavoitteena on edullinen tarjous, sitä ei ole laiminlyöty arkkitehtonisesti ja harmonisesti integroituna alueeseen. Modulaarisilla taloilla on yleensä yksinkertainen geometria. Tämä talo näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta ehdotukselta ja sen suunnittelineiden arkkitehtien mukaan moduulien hajottaminen muuttaa ennalta suunnitellun kuvan, mikä antaa sille persoonallisen ja ikonisen kuvan. Upea ja alkuperäinen huvila on kooltaan 12 × 5 m / 62 m², jotka liittyvät pituuteen, leveyteen ja pinta-alaan. Kokonaishinta oli 37 000 euroa.

Hankkeen toteutti Bragassa sijaitseva toimisto Office of Feeling Architecture, joka ottaa kokeellisen ja perinteisen asenteen taloihinsa, ja joka vastaa nykyisiin taloudellisiin sekä sosiaalisiin tarpeisiin.