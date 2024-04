Paljonko uuden keittiön hankkiminen maksaa?

Aloitamme isosti siitä, mikä on luultavasti vaikuttavin elementti uudessa keittiössäsi: – keittiön kaapit!

Keittiökaappien materiaaleissa on useita vaihtoehtoja luonnonpuusta, melamiinista, MDF:stä tai ruostumattomasta teräksestä, ja hyvin yleistä on, että kaapit ovat useiden materiaalien yhdistelmiä. On tavallista, että kaapit valmistetaan sisältä vettä hylkivästä melamiinista ja ovet pinnoitetaan esimerkiksi luonnonpuulla.

Mitä tulee hintoihin, ne vaihtelevat paljon. Ole valmis kysymään ja pohtimaan eri vaihtoehtoja paljon ilman pelkoa ja vertaile aina materiaaleja ja toiminnallisia ominaisuuksia painottaen kestävyyttä ja laatua.

Jos haluat edullisia keittiöitä, voit löytää monia vaihtoehtoja keittiön kaappisarjoille, jotka on jo suunniteltu ja mitoitettu hintojen ollessa alkaen 200 euroa (IKEA:n ja muiden kodintarvikkeiden jälleenmyyjien viitearvot) .