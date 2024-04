10 upeaa yksikerroksista toivetaloa Portugalissa

Tämä projekti on arkkitehtitoimisto EsboçoSigman T3-talo Paredesissa. Sen lisäksi, että se on visuaalisesti houkutteleva, se on myös erittäin toimiva. Kaikki huoneet sijaitsevat pohjakerroksessa, kaikissa huoneissa on katto- tai seinäikkunat ja näkymä viheralueille on kaikille yhteinen. Uima-altaan sosiaalinen alue on suojattu ulkopuolelta tulevilta uteliailta katseilta, mikä tekee tästä tilasta entistä mukavamman ja melko hiljaisen. Talossa on käytetty materiaaleina muun muassa puuta, kiveä ja sementtiä.