Elementtitalot: säännöt, jotka sinun tulee tietää ennen ostamista

Elementtitalon rakentaminen ja omistaminen Portugalissa ei ole aivan kuin hiekkalinnan rakentaminen rannalle. On lakeja ja sääntöjä, joita on kunnioitettava. Mitkä he ovat? Katso nyt:

Nykyisen lainsäädännön mukaan niin kauan kuin rakennus on kiinteästi rakennettu maahan, oikeudellinen kehys on täsmälleen sama kuin perinteisesti rakennetulla talolla .

Tässä mielessä tämäntyyppisten talojen lisensointiin sovelletaan 16. joulukuuta DL nro 555/99 hyväksyttyä kaupungistumislakia sen päivitetyssä versiossa, jonka 2 artiklan a kohdassa säädetään, että toiminta tai Rakennukseksi katsotaan ihmiskäyttöön tarkoitetun kiinteistön rakentamisen, jälleenrakentamisen, laajentamisen, muuttamisen tai konservoinnin tulos sekä mikä tahansa muu rakennelma, joka liitetään pysyvästi maahan.

Lora Soares Seita selventää myös, että lupa on pakollinen ja sovellettava lainsäädäntö on yleistä, vain rakennustapa eroaa, joten moduuli- tai elementtitalon sijoittaminen tontille on täsmälleen sama tapa rakentaa talo maalle.

Lisäksi maalla voi olla rakentamisen rajoituksia, nimittäin se, mikä määrittää alueen PDM:n ja sijaitseeko se alueella RAN (National Agricultural Network), REN (National Ecological Network) jne.

