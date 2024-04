Kuinka avata tukkeutuneet putket? 8 yksinkertaista ja tehokasta temppua

Melkein jokaisessa kodissa on viemäripumppu. Tiedätkö mistä puhumme? Puhumme esineestä, jossa on puinen kahva, ja kumiosa toisessa päässä. Tämä esine avaa putket imujärjestelmän kautta, joka johtuu imuosaan kohdistetusta manuaalisesta voimasta. Tämä on erittäin tehokas työkalu, joka normaalisti avaa putket vain muutamassa sekunnissa. Ennen kuin käytät viemäriputkea, varmista, että viemärissä on tarpeeksi vettä. Veden liike – ylös ja alas – vapauttaa putken. Jos punainen kumi peittyy vedellä, tukkeutuminen tapahtuu helposti.