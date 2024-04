Taitettavat sängyt: ihanteellinen tilan säästämiseen ja vieraiden varalta

Ne säästävät tilaa: kun ajattelemme kokoontaitettavia sänkyjä, tämä etu ei tule heti mieleen ja mikä on vielä mielenkiintoisempaa, kun on kyse pienestä studiotyyppisestä kodista. Kuvittele, että haluat sijoittaa sängyn toimistoon. Miksi pysyvä sänky vie tilaa, jos sitä käytetään vain erityistilanteissa?

Tilat saavat kaksinkertaisen tehtävän: jos olohuoneessasi tai toimistossasi on taitettava sänky huonekalun sisällä tai seinällä, ne palvelevat kahta tarkoitusta samanaikaisesti: päivällä ne ovat oleskelu- tai työtiloja ja yöllä makuutila.

Niistä löytyy patja: moniin näistä vuoteista on jo patja. Esimerkiksi IKEAsta löydät taitettavat vuoteet vain 59 eurolla sisäänrakennetulla patjalla.

Erilliset taitettavat vuoteet on helppo siirtää: jos sänkyä ei ole integroitu huonekaluun tai seinään, se on helppo siirtää. Kevyt sänky, joka on yleensä varustettu pyörillä, on helppo siirtää. Tämä ominaisuus tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia, sillä voit viedä sängyn minne haluat milloin tahansa.

Niitä on helppo käsitellä: niissä on yksinkertaiset avaus- ja sulkemismekanismit nopeaa ja kätevää käyttöä varten.

Voit jättää sängyn pedatuksi: sinun ei tarvitse avata sänkyä aina kun se tarvitsee petausta. Tee normaalisti käytön jälkeen ja taita tai säilytä se seinää/huonekaluja vasten.