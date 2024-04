20 alle 6 neliömetrin huonetta

Järjestys on välttämätöntä pienissä tiloissa. Järjestyksen ylläpitäminen on avainasemassa, jotta pienen huoneen tilakäsitys ei vahingoitu, joten on erittäin tärkeää, että sinulla on tarvittavat säilytysratkaisut, joihin kaikki tavarasi mahtuvat. Hyödynnä esimerkiksi tilaa sängyn jalkopäässä sijoittaaksesi pieni kaappi ja sisällytä huoneeseen mahdollisuuksien mukaan kiinteät vaatekaapit.