Sandwich-katto: edut, haitat ja vinkkejä käyttöön sekä asennukseen

Tämän tyyppinen materiaali koostuu kahdesta ulkopinnasta, joiden väliin on sisällytetty eristävä kerros nimeltä ydin . Sandwich-paneelien ulkokerrokset – päällysteet – voivat olla vaneria, lasikuitua, puuta, PVC:tä, terästä, alumiinia tai jotain muuta materiaalia, kun taas eristävä pinta on valmistettu kivi- tai lasivillasta (PIR) tai muista eristysmateriaaleista. Käytöstä riippuen joissakin paneeleissa on koristeellinen pinnoite.

Sandwich-elementit ovat rakennusmateriaaleja, joita on monenlaisia ominaisuuksia, ja ne koostuvat eri pituuksista ja leveyksistä sekä eri paksuisista.

Sandwich-elemenin vähimmäispaksuus on 30 mm.