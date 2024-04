Vinyylilattia: kaikki mitä sinun tulisi tietää siitä

Jos estetiikka on materiaalin valinnassa ratkaiseva kriteeri, lattia on myös mukautettava sen käyttötarkoitukseen. Kulutuskerroksen paksuudella on suora vaikutus materiaalin kestävyyteen, joten se on valittava huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Tässä mielessä ei kannata valita samaa vinyylimallia eteiseen tai toimistoon. Ellei materiaali ole erittäin hyvälaatuista.

Hyvän äänieristyksen varmistamiseksi on siis suositeltavaa valita vinyylin alle tulevaksi eristekerroksesksi esimerkiksi mahdollisimman paksu vaahtomuovi.

Rullavinyylilattiat on helppo levittää, ja ne voivat olla jopa 25 m pitkiä ja niissä on kaksipuoliset teipit, jolloin isommankin alueen peittäminen on helppoa. Reunat ovat liimautuvia tai niitä on helppo leikata ja muovailla. Kylpyhuoneissa on suositeltavaa valita liukastumista estävä pinnoite ja tarkistaa, sopiiko materiaali kosteaan ympäristöön. Huoltamisen helpottamiseksi useimmat vinyylilattiat on käsitelty niin, että ne estävät tahrojen syntymisen. Lopuksi, jos haluat asentaa vinyylilattian julkisiin tiloihin, on sinun kiinnitettävä huomiota paloluokitukseen.